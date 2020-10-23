مشوار الوداد المغربى فى دورى الأبطال بالأرقام قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة، يدخل النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اختبارً قوياً عندما يلتقى الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى، وكان المارد الأحمر قد حقق فوزاً ثميناً فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين، ويسعى موسيمانى لتأكيد جدارته بالتأهل إلى النهائى على حساب الوداد. وشهد مشوار الوداد المغربى قبل مواجهة محطات مثيرة وأرقام مهمة نستعرضها فى السطور التالية.. *الدور التمهيدى *الدور التمهيدى تأهل مباشرة *الدور الأول *الدور الأول نواذيبو الموريتانى 0-2 الوداد المغربى الوداد 4-1 نواذيبو تأهل الوداد بنتيجة 6-1 في المجموع *مرحلة المجموعات *مرحلة المجموعات الاتحاد الجزائرى 1-1 الوداد الوداد 1-1 صن دوانز بطل جنوب افريقيا الوداد 4-1 بترو دى لوندا الأنجولى Advertisements بترو دى لوندا 2-2 الوداد الوداد 3-1 الاتحاد الجزائرى صن دوانز 1-0 الوداد احتل الوداد المركز الثاني في المجموعة C بعدما فاز 2، تعادل 3، خسر 1، سجل 11، استقبل 7 *ربع النهائي *ربع النهائي الوداد 2-0 النجم الساحلى النجم الساحلى 1-0 الوداد تأهل الوداد بنتيجة 2-1 في المجموع لعب الوداد المغربى قبل مواجهة الاهلى 10 مباريات، فاز 5، تعادل 3، خسر 2، سجل 19 هدفاً واستقبل 9 *نصف النهائي *نصف النهائي الوداد المغربى 0- 2 الاهلى

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