شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والوداد.. نتائج رجل الأعمال فيكتور جوميز حكم مباراة الليلة مع الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى الجنوب أفريقى فيكتور جوميز إدارة مباراة الأهلى أمام الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال فريقيا، التى تقام مساء اليوم باستاد القاهرة، بعدما تغلب الفريق الأحمر على الفريق المغربى على أرضه بهدف دون رد، وتٌعد مباراة الليلة هى السابعة التى يتولى جوميز إدارتها للأهلى حيث سبق وأدار 6 مباريات للأحمر فى دورى أبطال أفريقيا، فاز فى 3 مباريات وخسر مثلها، ولم يتعادل فى أى مباراة.

أبرز المباريات التي أدارها جوميز للأهلى أمام القطن الكاميرونى والنجم الساحلى وكمبالا سيتى، ووفاق سطيف، وتعد المباراة الأشهر لصافرة جوميز مع الأهلى أمام النجم الساحلى فى نسخة 2017 عندما فاز الأهلى بسداسية مقابل هدفين فى إياب نصف النهائى أيضا.

فيكتور جوميز صاحب الـ 38 عاما ولد فى جنوب أفريقيا لوالدين برتغاليين حصل على الشارة الدولية 2011 وهو فى الثامنة والعشرين من عمره وهو رجل أعمال يمتلك مصنعاً للصناعات البلاستيكية ومحطة لمعالجة المياه.

ظهر جوميز للمرة الأولى فى الدورى الجنوب أفريقى موسم 2008 وتم اختياره أفضل حكم فى جنوب أفريقيا مرتين 2012-2013، و 2017-2018 وهو ضمن فئة النخبة لحكام الكاف والفيفا.

وله تاريخ فى مشواره التحكيمى:

أدار 21 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا و7 فى كأس الكونفدرالية ومباراة فى كأس السوبر الأفريقي.

أدار 12 مباراة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا.

أدار 3 مباريات فى نهائيات كأس أمم أفريقيا.

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أدار 3 مباريات فى تصفيات كأس العالم.

أدار مباراتين فى كأس العالم تحت 17 سنة.

أدار 74 مباراة دولية، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 200 مرة، والحمراء 7 مرات، واحتسب 11 ضربة جزاء.

أدار 4 مباريات للأهلى فى البطولات الإفريقية.

الظهور الأول فى مباريات الأهلى أمام القطن الكاميرونى 2017، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

آخر مباراة أدارها للأهلى كانت فيتا كلوب الكونغولى فى موسم 20180- 2019.

تم اختياره ضمن القائمة الأولية للحكام المرشحين للمشاركة فى بطولة كأس العالم 2022.

يخوض فريق الاهلى اختباراً متباينا عندما يستضيف فى التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، فريق الوداد المغربى بإستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأعصاب هادئة إلى حد ما بعد الفوز فى مباراة الذهاب السبت الماضى بثنائية نظيف حملة توقيع محمد مجدى قفشة وعلى معلول لذا فالفريق الأهلاوى لديه أفضلية فى التأهل لنهائى دورى الأبطال لكن اللقاء لن يكون سهلاً فى ظل الضغوط الشديدة التى وقعت على الاحمر بعدما ردد كثيرون بأن الأهلى ضمن التأهل نسبياً للنهائى الأفريقى كما أن الفريق المغربى حضر للقاهرة ولديه رغبة جامحة فى الثأر وإقصاء الأهلى من البطولة الافريقية ويتسلّح الوداد بخبرات لاعبيه وكذلك عدم معاناته من نفس ضغوط الأهلى وهو ما يجعل مباراة الليلة غاية فى الصعوبة والإثارة والندية.