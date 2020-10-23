برشلونة يعلن قائمته لموقعة الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب.

ويستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد غدا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة عودة الظهير الأيسر خوردي ألبا بعد تسلمه التصريح الطبي للمشاركة.

واستمر غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بداعي الإصابة، رفقة كل من صامويل أومتيتي وماتيوس فرنانديز.

وضمت قائمة برشلونة 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: نيتو، إجناسيو بينيا، أرناو تيناس.

الدفاع: سيرجينو ديست، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، رونالد أراوخو، خوردي ألبا، جونيور فيربو.

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الوسط: سيرجيو بوستكس، فرانكي دي يونج، ميراليم بيانيتش، ريكي بويج، كارليس ألينيا.

وفي الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، فيليب كوتينيو، بيدري، فرانسيسكو تريناكو، أنسو فاتي، مارتن برايثويت.

???? CONVOCATORIA

⚽ #ElClásico

???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/iHiLxR8BhI