"برتغالي- جنوب أفريقي ويمتلك طائرة خاصة ".. من هو حكم مباراة الأهلي والوداد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجنوب أفريقي، فيكتور جوميز، لإدارة مباراة الأهلي والوداد المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد السبت الماضي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في مواجهة الذهاب بدور نصف النهائي.

جوميز البالغ من العمر 38 ليس غريبا عن الأندية المصرية.. فمن هو؟

فكتور ميجيل دي فريتاس جوميز. من مواليد 15 ديسمبر 1982 في جوهانسبرج من أصل برتغالي حصل على الشارة الدولية عام 2011.

ويعد فيكتور جوميز الذي أدار نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال من أفضل الحكام المتواجدين في أفريقيا.

قال عنه سمير عثمان الحكم الدولي السابق في تصريحات سابقة لمصراوي: "جوميز رجل أعمال، يمتلك طائرة خاصة ويصعب الوصول إليه، وهو من أفضل الحكام في القارة السمراء".

أدار عدة مباريات للمنتخب المصري كان آخرها أمام الكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكان.

كما أدار مباراة أخرى جمعت منتخبي مصر وتونس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الكان.

كما أنه أدار أكثر من مباراة للأهلي وأهمها:

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الأهلي والقطن الكاميروني

خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017 أدار جوميز مباراتين للأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كانت الأولى في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة أمام القطن الكاميروني وفاز الأهلي بثنائية جونيور أجاي ومؤمن زكريا.

جوميز لم يحتسب أية ركلات جزاء في المباراة ولم يشهر البطاقة الصفراء لأي لاعب.

موقعة الأهلي والنجم الساحلي

في نصف نهائي البطولة الأفريقية نسخة 2017 أيضاً وبعد خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف على ملعب سوسة في مباراة الذهاب، عين الكاف صاحب الـ38 عامًا لإدارة مباراة الإياب على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

اكتسح الأهلي منافسه التونسي بسداسية مقابل هدفين في المباراة التي شهدت تألق اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق الذي سجل "هاتريك" إلى جانب ثلاثية علي معلول ورامي ربيعة وحمدي النقاز -مدافع النجم وقتها- الذي سجل هدفًا في مرماه.

أشهر جوميز 3 بطاقات صفراء في المباراة كانت من نصيب محمد هاني ورامي البدوي وأمين الشرميطي.

الأهلي وكمبالا سيتي

في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة 2018، التقى الأهلي مع كمبالا سيتي على ملعب لوغجوجو ستاديوم، وتولى جوميز إدارة المباراة.

خسر الأهلي المباراة بهدفين دون رد، وأهدر وليد سليمان ركلة جزاء في الدقيقة 24، كما أشهر الحكم بطاقتين صفراوين لمحمد هاني وعمرو السولية.

هدف مثير للجدل

مواجهة مهمة أخرى أدارها فيكتور جوميز للأهلي كانت بإياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2018 أمام وفاق سطيف.

وخسر الأهلي المواجهة 1-2 بهدف مثير للجدل احتسبه الحكم الجنوب أفريقي بناء على راية من مساعده، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة لم تتجاوز خط مرمى محمد الشناوي الذى تباطأ في الإمساك بها.

واقعة لا تُنسى

تعرض جوميز لحملة هجومية شرسة من الإعلام بعدما احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة واحدة، جمعت بين فريقي صن داونز وأياكس كيب تاون في الدوري الجنوب إفريقي موسم 2013 – 2014 ليطلق عليه فيما بعد "حكم ركلات الجزاء" ومنح جوميز ثلاث ضربات جزاء لصن داونز سجل منهما واحدة و2 لأياكس كيب تاون سجلهما بنجاح.