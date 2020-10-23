صراع "أولاد" جنوب أفريقيا في القاهرة .. عندما اتهم موسيماني الحكم جوميز بالبحث عن الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يرتبط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي،بعلاقة متوترة مواطنه فيكتور جوميز حكم مباراة الأحمر مع الوداد المغربي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا وذلك قبل مواجهة "البافانا بافانا " أو الأولاد اللقب الذي يطلق على شعب الدولة الجنوبية للمرة الأولي خارج بلادهما.



ويستضيف الأهلي شقيقه الوداد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جوميز لا يتمتع بتاريخ جيد أمام موسيماني، حيث هاجمه مدرب فريق صنداونز الجنوب أفريقي السابق في أكثر من مناسبة، عقب حالات عديدة أثارت الجدل خلال منافسات الدوري الجنوب أفريقي، كما امتدت انتقادات موسمياني لمواطنه لتتناول الجانب الشخصي، حيث اتهمه مدرب الأهلي في وقت سابق بأنه يبحث عن الأضواء خلال إدارته للمباريات.

خمس مباريات أدارها جوميز لصنداونز في الدوري الجنوب أفريقي بالموسم المنقضي، عندما كان موسيماني مدربًا للفريق، لم تنته سوى واحدة منها بفوز صندوانز، وفجرت إحداها والتي كانت أمام أورلاندو بايرتس في أغسطس الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي، غضب موسيماني، الذي سخر من قرارات جوميز عقب المواجهة.

شهدت تلك المواجهة رفض جوميز احتساب ركلة جزاء لمصلحة صنداونز، عقب ارتطام الكرة بذراع هابي جيلي مدافع فريق أورلاندو بايرتس، وقال موسيماني عقب المواجهة في تصريحات نقلها موقع "كيك أوف" الجنوب أفريقي: "ربما تغيرت قوانين كرة القدم دون علمي، فيما يتعلق بارتطام الكرة بذراع اللاعب، لن أخوض بشكل أكبر في هذا الأمر، لكنكم جميعًا شاهدتهم ما حدث."

مسلسل صدام موسيماني وجوميز يعود لسنوات مضت، وتمثلت إحدى أبرز وقائع هذا المسلسل في إشهار جوميز البطاقة الحمراء في وجه موسيماني، خلال مواجهة كيب تاون سيتي أمام صنداونز في شهر فبراير عام 2018 ليطرد المدرب للمرة الأولى في تاريخه.

واحتج موسيماني بشدة على قرار جوميز باحتساب مخالفة ضد مدافعه تيبوجو لانجرمان في شوط المباراة الأول، مما تسبب في قرار جوميز بإقصاء مدرب صنداونز في ذلك الوقت من المواجهة.

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وصف مدرب صنداونز السابق جوميز بأنه يبحث عن صناعة الجدل، وأضاف أنه يرغب في أن يصبح "رجل المباراة" دائمًا، ويريد أن يكون جاذبًا للأضواء، وأكمل ساخرًا: "جوميز دخل التاريخ بعدما طردني للمرة الأولى."

موسيماني تحدث بلهجة مختلفة بعد أيام من تصريحاته الغاضبة عقب المواجهة، لكنه واصل انتقاداته لجوميز قائلًا: "دعوني أخبركم بشىء، جوميز حكم مميز، صدقوني، هو حكم مميز، لكنه يرتكب الأخطاء بسبب اندفاعه خلال المواجهات، انظروا حتى للطريقة التي يركض بها، يكون مفرط في الحماس."

واصل موسيماني: "لكن في المباريات الأفريقية، يكون في القمة، لأنه يكون أكثر هدوءًا، هل تتخيل أنه يمكن أن يدير مباراة لمازيمبي أو فيتا كلوب بمثل هذا الحماس المفرط؟ بالتأكيد، هناك تكون مضطرًا للتمتع بهدوء أكبر.

لكن يبدو أن تصريحات موسيماني لم تكن للاستفزاز أو التقليل من جوميز، حيث أكد الحكم الجنوب أفريقي نفسه أنه عاشق للأضواء، عندما صرح في شهر أبريل الماضي بأن الإعلاميين يجب أن يقومون بإجراء لقاءات مع الحكام بعد المواجهات، كما هو الحال مع المدربين واللاعبين.

جوميز المشهور في جنوب أفريقيا بالإفراط في إشهار البطاقات الحمراء واحتساب ركلات الجزاء، قال إن الحكام يحتاجون في بعض الأوقات لشرح القانون للمتابعين بعد المواجهات، حيث يتعرضون للهجوم بسبب قرارات تكون صحيحة بالفعل.

إفراط جوميز في احتساب ركلات الجزاء دفع موسيماني لوصفه في تصريح مثير آخر عام 2017 بـ "بينالدينيو"، عقب مواجهة الديربي التي أدارها بين صنداونز وسوبر سبورت، وانتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة.

ويعد جوميز وجهًا مألوفًا لجماهير الأهلي، التي تتمتع بذكريات متناقضة مع الحكم الجنوب أفريقي، حيث أدار المواجهة التي اكتسح خلالها الفريق المصري ضيفه النجم الساحلي التونسي بستة أهداف مقابل هدفين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017، وأدار أيضًا مواجهة فاز بها الأهلي بهدف نظيف على الفريق ذاته في دور المجموعات بالنسخة الحالية، لكنه كان شاهدًا أيضًا على هزيمتين متتاليتين في موسمي 2017/2018 و2018/2019 أمام وفاق سطيف الجزائري وفيتا كلوب الكونجولي على الترتيب.