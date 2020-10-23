بيكيه يكشف رسالته لميسي أثناء أزمة "الرحيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، عن رسالة وجهها إلى زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني أثناء أزمته مع إدارة النادي هذا الصيف، بعد الإعلان عن رغبته في الرحيل عن البارسا.

وكان ميسي أرسل أرسل فاكسًا رسميًا لإدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو لطلب الرحيل مجانًا، قبل أن يتراجع ويعلن بقائه بعدما اشترط النادي دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي ليتمكن من المغادرة.

وقال بيكيه، في مقابلة أجراها مع صحيفة "La Vanguardia": "لم أتواصل مع ميسي كثيرا في تلك الفترة لأنه كان قرارا شخصيا للغاية".

وأضاف: "أتذكر أنني قلت له (ليو، إنه عام فقط وسيأتي أشخاص جدد للنادي)".

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وأكمل: "إذا كنت رئيسًا لبرشلونة بشكل مختلف، لاعب قدم لك الكثير على مدار 16 عامًا، أنت ملزم بالتوصل لاتفاق معه، لا يمكن أن يكون واضحًا أن الطرفين متباعدان لهذه الدرجة".

وتابع: "ميسي يستحق كل شيء، يجب أن يحمل الاستاد الجديد اسمه ثم اسم الراعي، يجب أن نحافظ على أساطيرنا لا أن نشوه سمعتها".

وأوضح: "يفاجئني أن أشخاصًا مثل بيب جوارديولا، كاليس بويول، تشافي هيرنانديز وفيكتور فالديز ليسوا في النادي، هذا يدل على أن هناك شيئًا ما لا يتم بشكل صحيح".

وأتم القائد الثالث لبرشلونة تصريحاته قائلا: "كيف أرى ميسي في الحياة اليومية؟ أراه جيد جدًا بشكل عام, إنه مُتحمس للغاية ويعد انعكاسا لغُرفة الملابس والمثال الذي يجب اتباعه، إذا كان بخير فهذا يمنحنا راحة البال".