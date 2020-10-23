محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلنت قناة "أون تايم سبورتس" نقل مباراة الأهلي والوداد المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وفاز الأهلي على الوداد السبت الماضي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في مواجهة الذهاب بدور نصف النهائي.
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر التردد الأرضي لقناة "أون تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.
وتنقل المباراة أيضاً عبر قناة مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة عبر قناة "بي إن" HD7 بتعليق حفيظ دراجي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على القناة المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.