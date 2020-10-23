تعرف على القناة المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت قناة "أون تايم سبورتس" نقل مباراة الأهلي والوداد المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد السبت الماضي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في مواجهة الذهاب بدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر التردد الأرضي لقناة "أون تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.

وتنقل المباراة أيضاً عبر قناة مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة عبر قناة "بي إن" HD7 بتعليق حفيظ دراجي.