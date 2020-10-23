الامارات | الأهلي يعلن سلبية "مسحة كورونا" قبل ساعات من مواجهة الوداد بأبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية "مسحة كورونا" قبل ساعات من مواجهة الوداد بأبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدير الكرة بفريق الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق للكشف عن فيروس كورونا، قبل ساعات من مواجهة الوداد البيضاوي المغربي مساء اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وخضع لاعبو الأهلي لمسحة طبية على هامش مران الفريق، وذلك وفقا للإجراءات الطبية التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). يذكر أن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، دخل معسكرا مغلقا الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد.

وكان الأهلي فاز 2 / صفر ذهابا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء المغربية، حيث جاء هدفا المباراة عن طريق محمد مجدي أفشة والمحترف التونسي علي معلول.

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