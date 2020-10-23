شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير مغربية: الوداد يرصد أعلى مكافأت للاعبين في تاريخ النادي لتجاوز الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الوداد الرياضي لكرة القدم، مباراة فريقها أمام الأهلي االجمعة، في المواجهة التي ستجمعهما بملعب القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، منتظرة ريمونتادا تاريخية أمام الفريق المصري، وترد بها الاعتبار لقيمة الفريق الأحمر الذي تواضع ذهابا وخسر بهدفين دون رد.

ويأمل الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، مدرب الوداد، ومعه الجماهير الودادية، في أن ينجح فريقه في تسجيل هدفين، أو الفوز بفارق هدفين وتسجيله ثلاثة أهداف على الأقل في مرمى الأهلي المصري، لبلوغ النهائي الخامس في مشواره في مسابقة دوري أبطال إفريقيا .

وسيسعى مدرب الوداد تجنب الخطاء التي ارتكبها خلال مواجهة الذهاب، من خلال الاعتماد على الندافع الايفواري الشيخ إبراهيما كومارا أساسيا، والاعتماد على مهاجمه الكونغولي كازادي كاسنغو بدلا للايفواري غباغبو .

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وكان مدرب الوداد، قد شدد عقب خسارة فريقه ذهاباً أن لاعبيه لن يستسلموا للهزيمة، مؤكداً أنه سيتنقل برفقة فريقه إلى مصر لنيل بطاقة الترشح للنهائي.

وقال غاموندي عقب مباراة الذهاب: «لن نستسلم في مباراة العودة، سوف نستعيد كامل عناصرنا، وسنلعب من أجل الفوز.. سنقاتل في موقعة الإياب لتحقيق الانتصار وتعويض الخسارة».

وكشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة الوداد رصدت مكافآت مالية ضخمة للاعبين حال اجتياز عقبة الأهلي، موضحة أنها الأعلى في تاريخ النادي دون الكشف عن قيمتها .