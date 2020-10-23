تعرف على رسالة أزارو للأهلي و جماهيرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أنهى الدولي المغربي وليد أزارو، خلافاته بالسعودية، باتفاق على توقيع عقد رسمي ونهائي مع الاتفاق لموسمين.

ووقع أزارو، عقد انضمامه للاتفاق بالدمام، بحضور مسؤولي الفريق، بعد إقناعه بالعودة للديار السعودية، بعد نهاية الحجر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفاوض مسؤولو الاتفاق أزارو، طيلة الفترة السابقة، ليجد الطرفان اتفاقا انتهى بتوقيع عقد رسمي ونهائي لموسمين.

ووجه أزارو، رسالة شكر للأهلي وجماهير الفريق المصري، الذي قضى معه مدة رائعة على حد تعبيره، وأكد أنه استفاد كثيراً من اللعب للفريق.

وسيستفيد الأهلي من مليوني يورو تقريباً، بما أن أزارو مازال يملك عقداً مع الأهلي سينتهي مع نهاية الموسم المقبل الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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