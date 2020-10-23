شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة بطلاً لدوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مصر للمقاصة ببطولة الدوري الممتاز لدوري كرة الصالات لموسم 2019-2020 بعد تغلبه علي ميت عقبه في المباراة النهائية 3-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين علي الصالة المغطاة بنادي الشرقية للدخان.

فيما فاز الاسماعيلي بالمركز الثالث بتغلبه علي الاعلاميين 5/6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل بخمسة أهداف لكل منهما .

وقامت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات بتسليم درع بطولة الدوري لمصر المقاصة والميداليات الذهبية، والميداليات الفضية لفريق ميت عقبه صاحب المركز الثاني و البرونزية لفريق الاسماعيلي صاحب المركز الثالث، وحصل محمد عبد الرحمن لاعب مصر المقاصة علي لقب هداف الدوري برصيد 16 هدف .

وصرحت سحر عبد الحق في معرض تهنئتها لمصر للمقاصة إن كرة الصالات سيكون لها مستقبل جيد من خلال تطوير مستوي الدوري واتساع المنافسة بين الفرق.

بهذا الفوز سيحصل فريق مصر للمقاصة علي 100 الف جنيه جائزة المركز الاول و ميت عقبه علي 75 الف جنيه جائزة المركز الثاني و الاسماعيلي علي 50 الف جنيه جائزة المركز الثالث

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