شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلى الليلة.. فيفا يضع الوداد على القائمة السوداء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قلقه بخصوص أعداد الملفات الكثيرة للاندية الوطنية لذى لجنة النزاعات التابعة له .
وكشفت جريدة الصباح المغربية، أن الفيفا أعد لائحة سوداء تضم الفرق التي ستمنع من التعاقدات ما لم تسوى وضعيتها ونزاعاتها.من بينها الوداد والرجاء الرياضيين، وشباب الريف الحسيمي والكوكب المراكشي والمغرب التطواني، فيما لا توجد فرق أخرى ضمن اللائحة، مثل مولودية وجدة ونهضة بركان والجيش الملكي والفتح الرياضي وسريع وادي زم.
وتعاني أغلب الأندية الوطنية مشاكل كبيرة في التدبير، في غياب مراقبة اللجنة الجامعية المعنية، وتساهلها مع أغلب الفرق.
ويمنح القانون للجنة مراقبة التدبير صلاحية واسعة في اقتراح عقوبات زجرية على الأندية التي لا تحترم شروط التوازن المالي، لكن ذلك يوجد حبرا على ورق.
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