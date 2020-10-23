شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠١» يفوز برباعية على بني عبيد وديًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠١، على ضيفه بني عبيد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق طه محمود، وأحمد نبيل «كوكا»، وهاني عمرو، وحسام ياسين.

خاض الأهلي المباراة ضمن تحضيراته للموسم الجديد من بطولة الجمهورية، تحت قيادة مديره الفني ياسر رضوان، وذلك بعد أن عاد الفريق من معسكره المغلق بالإسماعيلية، وحقق خلاله الفوز في ٣ مباريات ودية.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ ياسر رضوان مديرًا فنيًّا، ومعتز إينو مدربًا عامًّا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبدالخالق المدلك.