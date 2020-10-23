شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يفوز على مدينة نصر في دوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة السلة، سيدات، بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره نادي مدينة نصر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية في البطولة، حيث فرض الفريق سيطرته على مجريات المباراة بفضل الدفاع القوي والسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات، لينجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 71 - 38.

وشهدت المباراة غياب الثلاثي ثريا محمد، ونادين السلعاوي، ونهى شتا للإصابة.

وكان فريق ناشئات الأهلي، تحت 16 سنة، قد نجح في تحقيق الفوز على مدينة نصر بنتيجة 44-26 في دوري المرتبط،وتقام مباراة العودة بين سيدات الأهلي وفريق مدينة نصر، مساء السبت المقبل في دوري المرتبط.