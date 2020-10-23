شكرا لقرائتكم أسوان يواجه الاتحاد بدون طبيب ومدرب أحمال بعد رحيل أحمد كشرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، مباراته الأخيرة فى الدورى العام والتى من المقرر أن تجمعه بالاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام، بدون طبيب ومدرب أحمال بعد رحيل الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة أحمد كشرى، وذلك على أن يتعاقد أسوان مع طبيب جديد فى الفترة المقبلة مع الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة سامى الشيشينى، الذى تولى المسئولية خلفاً لكشرى.

وكان أسوان قد خاض مباريات الدور الأول بالكامل قبل توقف كورونا بدون طبيب للفريق بسبب ضعف الإمكانيات المادية للنادى قبل أن يتعاقد مع محمد عبد الغفار خلال فترة تولى أحمد كشرى للمسئولية الفنية.

وكشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة أن سامى الشيشينى المدير الفنى الجديد سيصل إلى أسوان السبت المقبل من أجل توقيع العقود لتولى مسئولية الفريق فنيا بعد إقالة أحمد كشرى مدرب الفريق السابق، وذلك بعد الاتفاق بشكل شفوى.

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وأضاف أمين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشيشينى سيصطحب معه أمير عبدالعزيز فى منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز المعاون من أسوان، بعدما رحل كل من المدرب العام ومدرب الأحمال وطبيب الفريق مع كشرى.

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020 / 2021، وأكد مجلس إدارة نادى أسوان بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.

من جانبه عبر سامى الشيشينى عن تقديره لاسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة نادى أسوان مشيرا إلى أنه سيبذل الجهود المخلصة ليكون على مستوى المسئولية ويحقق طموحات نادى أسوان ويساهم فى سعادة جماهيره، ومن المقرر أن يقود أحمد مصطفى بيبو فريق أسوان فى آخر مبارياته بالدورى أمام الإتحاد السكندرى، على أن يتولى الشيشينى المسئولية بشكل كامل عقب تلك المباراة.