تشكيل الأهلى المتوقع أمام الوداد المغربى

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جدة - عمرو شويل استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب النادى الأهلى، على التشكيل الذى يخوض به الفريق مباراة الإياب أمام نظيره الوداد المغربى مساء اليوم، فى موقعة الحسم مساء اليوم.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الدار البيضاء لصالح الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

ومن المتوقع أن يخوض موسيمانى اللقاء بتشكيل الأهلى المكون أمام الوداد المغربى

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي

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خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم: مروان محسن

قرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب النادى الأهلى، تجهيز أحمد فتحى لقيادة الجبهة اليسرى فى لقاء الوداد المغربى مساء اليوم، حال فشل المحاولات الأخيرة لتجهيز التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق، الذى غاب عن تقسيمة الفريق الجماعية أمس بسبب شعوره بآلام فى العضلة الخلفية ووقتها فضل الجهاز الفنى عدم مشاركته خشية تفاقم الإصابة.

ويحسم موسيمانى مصير معلول من المشاركة أمام الوداد خلال الساعات القليلة المقبلة سواء فى الدفع به أو بقائه على دكة البدلاء ليكون حسب سير اللقاء فى حال استمرار الالام بشدة فسيكون مصيره الغياب عن اللقاء حتى لا يفقده فترة كبيرة .