شكرا لقرائتكم المقاولون يغلق صحفة الخروج من الكأس ويستعد لبيراميدز في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طوى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، صفحة الخسارة من الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر بهدفين مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد السويس، من أجل الاستعداد للمباراة الأخيرة فى أطول موسم للكرة المصرية.

ويلتقى فريق المقاولون بنظيره بيراميدز فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل بالجولة 34، وذلك بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع وما يترتب عليه من المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

وتسبب تعادل مصر المقاصة مع سموحة "منافس المقاولون المباشر" فى ضياع نقطتين على الفريق السكندرى فى مشوار المنافسة على المركز الرابع والذى حسمه المقاولون رسميا قبل جولة واحدة من النهاية.

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين فى المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادى مصر .

وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمى إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز للاشتراك فى بطولتى الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، بينما يشارك الثالث والرابع فى الكونفيدرالية.

وتحدد الأهلى صاحب المركز الأول المشارك فى دورى الأبطال والمقاولون صاحب المركز الرابع المشارك فى البطولة الكونفدرالية ومازالت المنافسة قائمة بين الزمالك الثانى وبيراميدز الثالث قبل لقاء الجولة الأخيرة لكل منهما حيث يتقابل الأبيض مع الاسماعيلى وبيراميدز مع المقاولون العرب لتحديد أيهما سيشارك فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية الموسم الجديد 2020 -2021.