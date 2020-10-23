شكرا لقرائتكم محمد جابر يواصل التأهيل لتدعيم المصرى أمام وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمد جابر لاعب النادى المصرى، برنامجه التأهيلى لعلاجه من الإصابة بشد فى العضلة الضامة تحت اشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وأحمد سامح خبير الإعداد البدني، ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية خلال الثلاثة أيام القادمة، وذلك لتجهيزه للمشاركة مع الفريق فى الجولة الأخيرة بمسابقة الدورى العام، والتى تجمع المصرى مع وادى دجلة يوم الجمعة المقبلة، حيث يطمح أبناء على ماهر إلى مواصلة العروض القوية وسلسلة الانتصارات.

وكان الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى قد أدى مراناً بدنياً مساء أمس بصالة الجيمانزيوم الملحقة بفندق توليب ببرج العرب تحت قيادة الجهاز الفنى للكابتن على ماهر الذى حرص على أداء اللاعبين لتدريبات الإحماء قبل التوجه إلى صالة الجيمانزيوم، لخوض اللاعبين مجموعة من تدريبات التقوية البدنية بالإضافة إلى تدريبات المرونة وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

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اُقيم المران على مرحلتين، أحدها على الملعب الفرعى لبرج العرب، والآخر فى صالة الجيمانزيوم، ليتلقى الفريق جرعات بدنية مكثفة بناء على تعليمات الكابتن على ماهر بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة ايام عقب مباراة طنطا والتى انتهت بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف .

وفى وقت سابق، قرر على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه على أى لاعب يقوم بكتابة أى بوست على مواقع السوشيال ميديا تخص النادى مؤكدا للاعبين أنه لن يتوانى فى فرض العقوبة تجاه أى لاعب يثبت دخوله فى احاديث مع الجماهير أو يكتب أى أمر يخص النادى على صفحات السوشيال .

كان على ماهر اجتمع مع اللاعبين فى جلسة مغلقة طالبهم فيها بغلق صفحات السوشيال ميديا وأن يقتصر الكلام فيها على بعض الصور الخاصة والشخصية فقط بعيدا عن النادى لزيادة التركيز، وأن أى لاعب يثبت تورطه فى كتابة أمر ما يخص النادى الساحلى فسيقوم بمعاقبته فورا بخصم 250 ألف جنيه .