شكرا لقرائتكم أحمد فتحى بديلا لعلى معلول في الجبهة اليسرى للأهلى أمام الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب النادى الأهلى، تجهيز أحمد فتحى لقيادة الجبهة اليسرى فى لقاء الوداد المغربى مساء اليوم، حال فشل المحاولات الأخيرة لتجهيز التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق، الذى غاب عن تقسيمة الفريق الجماعية أمس بسبب شعوره بآلام فى العضلة الخلفية ووقتها فضل الجهاز الفنى عدم مشاركته خشية تفاقم الإصابة.

ويحسم موسيمانى مصير معلول من المشاركة أمام الوداد خلال الساعات القليلة المقبلة سواء فى الدفع به أو بقائه على دكة البدلاء ليكون حسب سير اللقاء فى حال استمرار الالام بشدة فسيكون مصيره الغياب عن اللقاء حتى لا يفقده فترة كبيرة .

يلتقى الأهلى مع الوداد المغربى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الدار البيضاء لصالح الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

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وكان عماد متعب مهاجم الأهلى السابق أكد أنه يفضل عدم البدء بعلى معلول، الظهير الأيسر للأهلى أمام الوداد المغربى، قائلاً: "العضلات الخلفية مشكلتها فى حالة حدوث أى إجهاد تؤثر بشكل كبير على مدة غيابه، خاصة أن الأهلى مرشح بنسبة كبيرة للتأهل إلى المباراة النهائية، فمن الأفضل خروجه من المباراة"، مضيفًا: "محمود وحيد، لاعب جيد جدًا ولكن حظه سيء بسبب الإصابات التى لحقت به كثيرًا، ومن وجهة نظرى أن أحمد فتحى سيكون البديل الأنسب لعلى معلول، بسبب خبراته الكبيرة فى هذا المركز، كما لابد أن نستفيد من أنها ستكون المباراة الأخيرة لأحمد فتحى مع الأهلى، ويريد أن يظهر بها بأفضل صورة بالنسبة له، وهذا طبع أحمد فتحى، وتوقيت المباراة يفضل البدء بأحمد فتحى لخبراته الكبيرة فى هذه المواقف، مع عدم التقليل من قدرات محمود وحيد".

ومن ناحية أخرى جاءت نتائج المسحة التى خضع لها اللاعبين سلبية، فى الوقت الذى تدرب الفريق على ضربات الترجيح خلال مران الفريق اليوم، تحسبا لإمكانية اللجوء اليها فى حالة التعادل سواء فى مباراة الوداد اليوم أو فى المباراة النهائية، والتى حال انتهاء وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل سيتم اللجوء اليها لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.