شكرا لقرائتكم أحمد مصطفى بيبو يقود أسوان في آخر مباراة بالدورى أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود أحمد مصطفى بيبو مدرب نادى أسوان المؤقت المسئولية الفنية لأبناء الجنوب، فى آخر مبارياته بالدورى أمام الاتحاد السكندرى، والتى من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 34، على أن يتولى سامى الشيشينى المدير الفنى الجديد للفريق، المسئولية بشكل كامل عقب تلك المباراة، وذلك بعد إتمام التعاقد معه لقيادة أسوان خلفاً لأحمد كشرى.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة أن سامى الشيشينى المدير الفنى الجديد سيصل إلى أسوان السبت المقبل من أجل توقيع العقود لتولى مسئولية الفريق فنيا بعد إقالة أحمد كشرى مدرب الفريق السابق، وذلك بعد الاتفاق بشكل شفوى.

وأضاف أمين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشيشينى سيصطحب معه أمير عبدالعزيز فى منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز المعاون من أسوان، بعدما رحل كل من المدرب العام ومدرب الأحمال وطبيب الفريق مع كشرى.

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وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020 / 2021، وأكد مجلس إدارة نادى أسوان بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.

وبعد تلقيه عدة عروض قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد اجتماع مشترك مع لجنة الكرة استمر عدة ساعات مساء أمس الثلاثاء توجيه الشكر لأحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول، وأكد نادى أسوان الرياضى على أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الأختيار الأول لكثير من المديرين الفنيين الذين عملوا بالنادى.