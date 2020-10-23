شكرا لقرائتكم باتشيكو يدرس الدفع بـ شيكابالا أمام الإسماعيلى في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جيمى بتشيكو المدير الفنى للفريق، الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق فى جزء من لقاء الفريق القادم أمام الإسماعيلى فى الأسبوع الأخير من الدورى الممتاز فى الجولة الأخيرة من الدورى، لتجهيز للفترة المقبلة بعد غيابه فترة كبيرة بسبب إصابة الركبة التى يعانى منها .

ويسعى باتشيكو لتجهيز شيكابال تدريجيا لاستخدامه كورقة رابحة فى المباريات القادمة خاصة لقاء الإياب امام الرجاء المرغبى فى إياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا وتالمقرر له الأول من نوفمبر المقبل وأيضا نهائى البطولة حال صعود الزمالك والمقرر له السادس من نوفمبر المقبل .

يلتقى الزمالك مع الإسماعيلى يوم الاثنين المقبل فى الجولة الأخيرة من الدورى الممتاز، والتى يحتاج فيها الابيض للفوز لتأكيد احتلاله فى المركز الثانى ويقطع الطريق على بيراميدز الذى يطارده بفارق نقطة لصالح الزمالك .

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وكان البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك قد عقد جلسة مع شيكابالا، وذلك عقب انتهاء التقسيمة الأخيرة بمران الفريق أمس الخميس، والذى أقيم بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر النادي.

تحدث باتشيكو مع شيكابالا فى وجود مساعديه، فى بعض الأمور الفنية المعينة وذلك فى ظل عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب تعافيه بشكل نهائى والاطمئنان على حالته .

وأكد المدرب البرتغالى ومعاوناه لشيكابالا دوره المهم مع الفريق خلال الوقت الحالى المصيرى للفريق، بصفته قائدا للفريق.

كما حرص مدحت عبدالهادى مدرب الفريق، على الحديث مع شيكابالا وأشرف بن شرقى لاعبى الفريق بشكل منفرد.. حيث وجه لهما بعض التعليمات والأمور الفنية المعينة، تمهيدا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.