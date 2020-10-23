شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يتناولون الإفطار فى معسكر مباراة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى لاعبو الأهلى من تناول طعام الإفطار فى التاسعة صباحاً بفندق إقامة الفريق داخل معسكر الإعداد لمباراة الوداد المغربى، وذلك استعداداً لمباراة الإياب فى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى، حيث كان المارد الأحمر قد وضع قدماً فى المباراة النهائية بعد الفوز فى مباراة الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين.

وعقب تناول الإفطار خلد بعض اللاعبين إلى غرفهم للراحة وبعضهم ظل خارجها للاستجمام دون أى ارتباط أو ضغوط حتى يكونوا فى تركيزهم للقاء، خاصة أن هناك برنامجا معروفا لديهم بيوم المباراة ويسير جميعهم حسب ما وضعه الجهاز الفني.

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وتحدث بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز فى الملعب مع انطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الإستهانة بالفريق المغربى بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب، وكشف المدير الفنى عن أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد، لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده، وشرح لهم دوافع الفريق المغربى فى الثأر، وهو ما يُحتّم على الجميع فى الاهلى التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائى البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويعول موسيمانى فى لقاء الليلة على نفس الأسماء التى خاضت لقاء الذهاب إذ لا ينوى المدير الفنى التغيير فى تشكيلة الفريق التى حققت فوزاً مهماً على بطل المغرب فى عقر داره وتبدو أوراق موسيمانى الرابحة هى، على معلول وقفشة وأجاى والسولية ومروان محسن وديانج ومحمد هانى ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوى، ويرغب المدير الفنى الدفاع بمحمود عبد المنعم كهربا فى الشوط الثانى بعدما حرمته الإصابة من المشاركة فى لقاء الذهاب، فيما تأكدت جاهزية الثنائى قفشة ومروان محسن بعدما عانى من اصابات خفيفة فى لقاء الذهاب بالمغرب.

فى المعسكر آخر، يخوض الوداد مباراة الليلة رافعاً شعار"لسة الأمانى مُمكنة"، فالفريق المغربى الذى سبق وحصد لقب دورى الأبطال الفريقى على حساب الاهلى عام 2017 فى نهائى البطولة لديه ثقة فى تحقيق "ريمونتادا" تاريخية من قلب إستاد القاهرة وخطف تأشيرة النهائى الافريقي،وتشير المعلومات الواردة من معسكر الوداد حسب تقارير صحفية مغربية إلى أن المدير الفنى الأرجنتينى لفريق الوداد، انخل جاموندى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة الليلة حيث ينوى إشراك المدافع الإيفوارى إبراهيم كومارا، منذ بداية المباراة بعد أن شارك بديلا، فى لقاء الذهاب كما سيدفع جاموندى بالمهاجم الكونغولى كازادى كاسينجو، بدلا من المهاجم الإيفوارى جباجبو ماجبي.