شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوى صفحة الاتحاد استعداداً لبيراميدز فى الجولة الأخيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب صفحة الخسارة من الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر بهدفين مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس باستاد السويس، من أجل الاستعداد للمباراة الأخيرة فى أطول موسم للكرة المصرية، حيث يلتقى فريق المقاولون بنظيره بيراميدز فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل بالجولة 34، وذلك بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع وما يترتب عليه من المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

وتسبب تعادل مصر المقاصة مع سموحة "منافس المقاولون المباشر" في ضياع نقطتين علي الفريق السكندري في مشوار المنافسة علي المركز الرابع والذي حسمه المقاولون رسميا قبل جولة واحدة من النهاية.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .

وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية.

وتحدد الأهلي صاحب المركز الأول المشارك في دوري الأبطال والمقاولون صاحب المركز الرابع المشارك في البطولة الكونفدرالية ومازالت المنافسة قائمة بين الزمالك الثاني وبيراميدز الثالث قبل لقاء الجولة الأخيرة لكل منهما حيث يتقابل الأبيض مع الاسماعيلي وبيراميدز مع المقاولون العرب لتحديد أيهما سيشارك في دوري الأبطال أو الكونفدرالية الموسم الجديد 2020 -2021.