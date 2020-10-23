شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجهز أحمد فتحى لخلافة معلول أمام الوداد المغربى فى حالة وحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، على تجهيز أحمد فتحى لقيادة الجبهة اليسرى فى لقاء الوداد المغربى مساء الليلة، حال فشل المحاولات الأخيرة لتجهيز التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق الذى غاب عن تقسيمة الفريق الجماعية أمس بسبب شعوره بآلام فى العضلة الخلفية، ووقتها فضل الجهاز الفنى عدم مشاركته خشية تفاقم الإصابة.

موسيمانى يحسم مصير معلول من المشاركة أمام الوداد خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء فى الدفع به أو بقائه على دكة البدلاء ليكون حسب سير اللقاء، فى حال استمرار الآلام بشدة فسيكون مصيره الغياب عن اللقاء حتى لا يفقده فترة كبيرة.

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ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الدار البيضاء لصالح الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

وكان عماد متعب مهاجم الأهلى السابق أكد أنه يفضل عدم البدء بعلى معلول، الظهير الأيسر للأهلى أمام الوداد المغربى، قائلاً: "العضلات الخلفية مشكلتها فى حال حدوث أى إجهاد تؤثر بشكل كبير على مدة غيابه، خاصة أن الأهلى مرشح بنسبة كبيرة للتأهل إلى المباراة النهائية، فمن الأفضل خروجه من المباراة"، موضحاً أن محمود وحيد لاعب جيد جدًا ولكن حظه سيئ بسبب الإصابات التى لحقت به كثيرًا، ومن وجهة نظرى أن أحمد فتحى سيكون البديل الأنسب لعلى معلول، بسبب خبراته الكبيرة فى هذا المركز، كما لابد أن نستفيد من أنها ستكون المباراة الأخيرة لأحمد فتحى مع الأهلى، ويريد أن يظهر بها بأفضل صورة بالنسبة له، وهذا طبع أحمد فتحى، وتوقيت المباراة يفضل البدء بأحمد فتحى لخبراته الكبيرة فى هذه المواقف، مع عدم التقليل من قدرات محمود وحيد"

من ناحية أخرى جاءت نتائج المسحة التى خضع لها اللاعبون سلبية، فى الوقت الذى تدرب الفريق على ضربات الترجيح خلال مران الفريق اليوم، تحسبا لإمكانية اللجوء اليها فى حالة التعادل سواء فى مباراة الوداد اليوم أو فى المباراة النهائية، والتى حال انتهاء وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل سيتم اللجوء اليها لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.