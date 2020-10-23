شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث عن تأشيرة الصعود لنهائى أفريقيا للثأر من الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بنجوم المارد الأحمر لفك عقدة الوداد المغربى، حيث سبق وتقابل مع بطل المغرب فى 10 مباريات، قبل مباراة ذهاب نصف النهائى بالنسخة القائمة والتى انتهت بفوز ثمين للأهلى بهدفين نظيفين، وفاز مدرب الأهلى فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

وكان الوداد المغربى يمثل عقدة للمدرب الجنوب أفريقى بعدما شهد عام 2017 أول صدام بين الفريقين وفاز صن دوانز بقيادة موسيمانى على الوداد بهدف دون رد ولكنه خسر فى الإياب بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح التى أهدت بطاقة التأهل لبطل المغرب 4-2 .

وفى نسخة 2019 تجدد الموعد بين موسيمانى والوداد وفاز صن دوانز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم خسر فى الإياب بهدف دون رد فى مرحلة المجموعات والتقى الفريقين فى نصف النهائى وفاز بطل المغرب على ملعبه بهدفين مقابل هدف بينما انتهت مباراة العودة بالتعادل السلبى فى جنوب أفريقيا ليصعد الوداد للمباراة النهائية.

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وتفوق الأهلى بفضل خطة موسيمانى فى مباراة تسيد فصولها بالكامل واستحق انتصاره بهدفين نظيفين على ملعب محمد الخامس، أما الفريق المغربى لم يقدم ما يشفع له أمام بطل مصر، وواصل عروضه الهزيلة التى قدمها بالدورى المغربي.

ومع دقات التاسعة مساء اليوم، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى حيث تنطلق مباراة إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع فريقى الأهلى والوداد، بعدما نجح المارد الأحمر فى وضع قدماً بالمباراة النهائية عقب فوزه فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين، حيث يسعى موسيمانى لتأكيد جدارته بالتأهل إلى النهائى على حساب الوداد.