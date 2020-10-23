شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يقود أسوان فنياً أمام الاتحاد قبل تسليم المهمة للشيشينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى أحمد مصطفى بيبو، مدرب نادى أسوان المؤقت، المسئولية الفنية لأبناء الجنوب فى آخر مبارياته بالدورى أمام الاتحاد السكندرى، والتى من المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 34، على أن يتولى سامى الشيشينى المدير الفنى الجديد للفريق المسئولية بشكل كامل عقب تلك المباراة، وذلك بعد إتمام التعاقد معه لقيادة أسوان خلفاً لأحمد كشرى.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة أن سامى الشيشينى المدير الفنى الجديد سيصل إلى أسوان السبت المقبل لتوقيع العقود لتولى مسئولية الفريق فنيا بعد إقالة أحمد كشرى مدرب الفريق السابق، وذلك بعد الاتفاق بشكل شفوى.

وأضاف أمين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشيشينى سيصطحب معه أمير عبدالعزيز في منصب المدرب العام، على أن يكون باقي أعضاء الجهاز المعاون من أسوان، بعدما رحل كل من المدرب العام ومدرب الأحمال وطبيب الفريق مع كشرى.

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وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020 / 2021، وأكد مجلس إدارة نادى أسوان بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.