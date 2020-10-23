شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسام حسن فى مهمة تدريبية جديدة على شط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تمر أيام قليلة على تولى حسام حسن المهمة الفنية لفريق الاتحاد السكندرى، وكانت أولى مبارياته مع الفريق أمام المقاولون فى إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، وفاز فيها بهدف حصل من خلاله على بطاقة الدور نصف النهائي من البطولة المحلية، لتعود الانتصارات إلى زعيم الثغر، بعد ساعات من تولى العميد مهمة تدريب الفريق.

وتولى حسام حسن تدريب فريق الاتحاد خلفا لطلعت يوسف الذى اعتذر عن المهمة لسوء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة.

عودة حسام حسن لتدريب الاتحاد هى الولاية الثانية له مع الفريق حيث سبق ودرب الفريق الأخضر، استطاع أن يقود الفريق خلال 35 مباراة حقق الفوز فى 12 وتعادل في 13 بينما خسر فى 10 مباريات.

ويٌعد تدريب الاتحاد المحطة رقم 13 للتوأم فى المسيرة التدريبية، فقد سبقها تدريب المصرى، وفى الولاية الأولى قاد الفريق فى 27 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 11 وخسر 7 مباريات، وبعد ذلك تولى تدريب الاتصالات، وبالفعل فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها أيضا ليكون إجمالى مبارياته 9 فقط .

وبدأ العميد تجربة جديدة مع نادى الزمالك قاد الفريق فيها خلال 55 مباراة، فاز فى 31 و تعادل في 16 وخسر 8 فقط ، ومن الزمالك الى الاسماعيلى فاز في مباراة و خسر مباراة ليرحل سريعا عن الدراويش .

وبدأت ولايته الثانية مع النادى المصرى، حيث قاد الفريق البورسعيدى فى 3 مواجهات فقط فاز فى اثنان وتعادل فى واحدة، وكل هذه التجارب في الفترة من 2008 إلى 2013 .

وعاد حسام حسن الى منصة التدريب من خلال فريق مصر المقاصة، ولم تتعد مشاركاته مع الفريق الفيومى سوى 10 مباريات، فاز في واحدة فقط ، و تعادل 4 وخسر 5 لقاءات ، ليرحل عن الفيوم ، و يطير الى الأردن ويتولى تدريب المنتخب الأردنى، وقاده فى 9 مباريات، وبالعودة اللى مصر كالنت الولاية الثانية مع الزمالك ، موسم 2014/2015 ، قاد الفريق الأبيض 6 مواجهات بتحت قيادته فاز في واحدة فقط ، وتعادل في 2 وخسر 3 مباريات .

وبدأ حسام حسن رحلة تدريبية أخرى في نادى الاتحاد السكندرى ، واستطاع أن يقود الفريق خلال 35 مباراة حقق الفوز في 12 وتعادل في 13 بينما خسر في 10 مباريات

ومع عام 2015 بدأ الاستقرار يعرف طريقه الى التؤام ، بالولاية الثالثة بالنادى المصرى ، و التي دامت خلال 4 مواسم ، بإجمالى 133 مباراة قاداها مع الفريق البورسعيدى بـ 65 انتصارا ، 41 تعادلا ، مقابل 27 هزيمة ، وفى عام 2019 تولى القيادة الفنية لفريق بيراميدز وظهر معهم في 11 لقاء حقق الفوز في 6 مباريات ، و التعادل في 5 ولم يتلقى اى هزيمة .

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وكانت اخر محطات حسام حسن قبل مهمته الجديد مع الاتحاد السكندرى ، بفريق سموحة ، و الذى تقدم باستقالته منه بعد 25 مباراة له مع الفريق الأزرق، حقق معهم 9 انتصارات، و7 تعادلات، بالإضافة إلى 9 هزائم.



التؤم فى مرحلة الشباب



العميد حسام حسن



حسام حسن فى احدي المباريات



حسام حسن فى سن الطفولة



حسام حسن يصوب الكرة



حسام حسن يمنح تعليمات للاعبين



حسام حسن



حسام وإبراهيم حسن