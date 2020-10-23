الأهلى يتسلم درع الدورى 31 أكتوبر أمام الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تسليم الأهلى درع الدورى يوم 31 أكتوبر الجارى وهو موعد مباراة الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدورى العام، حيث سيتم تسليم الفريق الأحمر درع الدورى داخل الملعب وتحديدا عقب المباراة المرتقبة. وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 على النحو التالي: -الاثنين 26 أكتوبر: -الاثنين 26 أكتوبر: الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م ) -الخميس 29 أكتوبر: -الخميس 29 أكتوبر: أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م ) Advertisements الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة ( 8 م ) -الجمعة 30 أكتوبر: -الجمعة 30 أكتوبر: إنبي مع طنطا ( 3 م ) الجونة مع حرس الحدود ( 5:30 م ) المصري مع وادي دجلة ( 8 م ) -السبت 31 أكتوبر: -السبت 31 أكتوبر: سموحة مع اف سي مصر ( 3 م ) بيراميدز مع المقاولون العرب ( 5:30 م ) طلائع الجيش مع الأهلي ( 8 م )

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