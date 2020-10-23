شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى الوداد المغربى فى ليلة الصعود لنهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الاهلي اختباراً متباينا عندما يستضيف في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، فريق الوداد المغربي بإستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأعصاب هادئة إلى حد ما بعد الفوز في مباراة الذهاب السبت الماضي بثنائية نظيف حملة توقيع محمد مجدي قفشة وعلى معلول لذا فالفريق الأهلاوي لديه أفضلية في التأهل لنهائي دوري الأبطال لكن اللقاء لن يكون سهلاً في ظل الضغوط الشديدة التى وقعت علي الاحمر بعدما ردد كثيرون بأن الأهلي ضمن التأهل نسبياً للنهائي الأفريقي كما أن الفريق المغربي حضر للقاهرة ولديه رغبة جامحة في الثأر وإقصاء الأهلي من البطولة الافريقية ويتسلّح الوداد بخبرات لاعبيه وكذلك عدم معاناته من نفس ضغوط الأهلي وهو ما يجعل مباراة الليلة غاية في الصعوبة والإثارة والندية.

وتحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز في الملعب مع إنطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الإستهانة بالفريق المغربي بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب وكشف المدير الفني عن أن الكرة لا تعترف إلا بالأجتهاد لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده ، وشرح لهم دوافع الفريق المغربي في الثأر وهو ما يُحتّم على الجميع في الاهلي التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائي البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو إستعادة اللقب الأفريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويعول موسيماني في لقاء الليلة على نفس الأسماء التى خاضت لقاء الذهاب إذ لا ينوى المدير الفني التغيير في تشكيلة الفريق التى حققت فوزاً مهماً على بطل المغرب في عقر داره وتبدو أوراق موسيماني الرابحة هي ، على معلول وقفشة وأجاي والسولية ومروان محسن وديانج ومحمد هاني ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي ، ويرغب المدير الفني الدفاع بمحمود عبد المنعم كهربا في الشوط الثاني بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في لقاء الذهاب ، فيما تأكدت جاهزية الثنائي قفشة ومروان محسن بعدما عانى من اصابات خفيفة في لقاء الذهاب بالمغرب.

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في المعسكر اأخر ، يخوض الوداد مباراة الليلة رافعاً شعار"لسة الأماني مُمكنة" فالفريق المغربي الذى سبق وحصد لقب دوري الأبطال الفريقي على حساب الاهلي عام 2017 في نهائي البطولة لديه ثقة في تحقيق "ريمونتادا" تاريخية من قلب إستاد القاهرة وخطف تأشيرة النهائي الافريقي،وتشير المعلومات الواردة من معسكر الوداد حسب تقارير صحفية مغربية إلى أن المدير الفنى الأرجنتينى لفريق الوداد، انخل جاموندى ينوي إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة الليلة حيث ينوي إشراك المدافع الإيفوارى إبراهيم كومارا، منذ بداية المباراة بعد أن شارك بديلا، فى لقاء الذهاب كما سيدفع جاموندي بالمهاجم الكونغولى كازادي كاسينجو، بدلا من المهاجم الإيفوارى جباجبو ماجبي.