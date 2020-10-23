13 عاما من المقاومة.. حارس الزمالك الأسبق يعود للدوري الممتاز من تحت الصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مصطفى:

الصبر والمثابرة صفتان مرتبطتان ببعضها البعض زرعتهما الأيام بداخل مصطفى عبد الستار، ذاك الشاب السكندري الذي ترك مدينته وهو لم يكمل عامه الـسادس عشر راكضًا وراء أمنيات الطفولة، ككل مجاذيب الجلد المدور الذين لا ينامون ليلًا من فرط الأحلام، استيقظ مصطفى ذات صباح، تبدلت أمام عيناه رؤية بحر الإسكندرية، بنيل القاهرة، بين عشية وضحاها أصبح الحارس الصغير يحتضن الكرة بميت عقبة بعد أن كان يركلها بالمعمورة.

بدأت القصة في عام 2007 حينما تحقق حلم مراد مصطفى بالانتقال إلي نادي الزمالك من خلال نادي المعمورة السكندري الذي بدأ فيه مسيرته في عالم الساحرة المستديرة، يقول:"لعبت خلال فترة تواجدي بنادي الزمالك دوري جمهورية، واتصعدت للفريق الأول اثناء تولي الكابتن حسام حسن الفريق، وبقيت الحارس الثاني بعد كابتن عبد الواحد واتقيدت في أفريقيا".

لا يزال يتذكر مصطفى المباراة الأولى والوحيدة التي خاضها مع الفريق الأبيض، حيث كانت عام 2011 أمام فريق بني عبيد بكأس مصر والذي فاز بها الزمالك بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شئ، يقول:"أنك تلعب في الزمالك وعمرك 19 سنة أنجاز كبير، كان نفسي ميكنش أخر ماتش".

يعتبر مصطفى البالغ من العمر 28 ربيعًا نفسه من أكثر الناس حظًا في الأرض لأنه تدرب وعاصر فترة تواجد عملاقان حراسة المرمى في مصر آنذاك عبد الواحد السيد وعصام الحضري في فريق واحد وهو نادي الزمالك، حيث كان هو الحارس الثالث لهما، حيث تعلم من فترة تواجده معهما الكثير يقول:"كان بينهم منافسة غريبة في التمرين وأوضة اللبس، كنت بشوفهم النموذج في الطموح، كل واحد منهم كان عاوز يبقي أحسن من التاني".

ويردف:"استفدت جدًا منهم أني أصبر على تعب التمرين، كانوا دايمًا يوجهولي نصايح وتعليمات فادتني كتير لحد دلوقت".

بعد عامان من خوض مباراته الوحيدة قررت القلعة البيضاء الإستغناء عن الحارس الذي كان يشهد له الجميع بمستقبل باهر -بطريقة غريبة- على حد وصفه، وذلك بعد أن رفضت إدارة النادي عدة عروض لإعارة اللاعب آنذاك كان أبرزها من نادي تليفونات بني سويف فور صعوده للدوري الممتاز، ونادي مصر المقاصة لرغبة النادي في استمراره ضمن صفوف الفريق، يقول:"الموسم دا كان حراس النادي كابتن عبد الواحد والشناوي وجنش، وكان المدير الفني فييرا، وفي يوم قبل التمرين قالولي مش هتنزل خلاص الكابتن مش عايزك".

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8 سنوات قضاها مصطفى عبد الستار داخل جدران البيت الأبيض، عاصر خلالهم عشرات النجوم، كان المستقبل أمام عيناه يدلى بأنه سيصبح ذات يوم الحارس الأول لعرين هذا البيت، ولكنها الأيام نسجت له حلمًا من حرير وخلسة دون أن تنذره سرقت حلمه وأضاعته وكأن شيئًا لم يكن.

"فجأة بتلاقي كل حاجة بتحبها ضاعت منك، وكل أحلامك وقعت فوق دماغك، وكل حاجة وكل الناس بتخذلك".. جملة وصف بها مصطفى هذه الفترة المُحبطة من عمره، حيث أنه وجد نفسه خلسة ضائعًا شاردًا بلاحلم، بعد أن كان على مشارف حراسة عرين القلعة البيضاء وملامسة المجده، يقول:"الوحيد اللي وقف جنبي محمد إبراهيم، جمايله عليا ماتتعدش، كان أكتر من أخ، تقدر تقول أب".

ويكمل:"محمد كان مقعدني معاه في شقته أكتر من 4 سنين، حتى بعد ما أتجوز أخد شقة تانية أتجوز فيها وساب دي ليا أنا وواحد صحبي قاعدين فيها، غير أنه كلم لي مدربين وأندية وقعدني مع وكلاء لاعبين".

6 شهور كانت المدة التي مكث فيها مصطفى بمنزله لاستيعاب صدمة استغناء الزمالك عنه، ثم بعد ذلك عاد من جديد من تحت الصفر، حيث ذهب للعب بنادي كوم حمادة بالبحيرة ومن ثم الأميرية بالقاهرة وهما أندية درجة ثالثة، ومن الأميرية إلي طامية بالفيوم، ثم عاد مرة أخرى للقاهرة عن طريق نادي العبور ومنه إلي النصر، وأخيرًا البنك الأهلى مع بداية الموسم المنقضي.

ومع تمكن فريق البنك الأهلى تحقيق أنجازًا كبيرًا بالصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه ممثلًا عن مجموعة الصعيد، عاد مصطفى لدورى الأضواء والشهرة بعد 6 سنوات من المقاومة في دوري المظاليم، يقول:"أنا عمري ما فقدت الأمل أني أوصل للممتاز، كنت عارف أنه مش سهل، حاسس أني وصلت لأخر درجة من السلم وبرفع عيني عشان أشوف نتيجة تعبي، شعور حلو، لكن دي مرحلة والجاي أصعب بكتير".

"الكورة ملهاش قواعد".. جملة قالها مصطفى ردًا على إشاعات انضمام الكابتن عصام الحضري لنادي البنك الأهلي وهو ما سيجعله حارس ثان مرة أخرى، يقول:"الحاجات دي في أيد كابتن محمد يوسف، أتمنى أبقي موجود، وأنا مش بتأثر غير بالملعب".

13 عامًا من الركض وراء تحقيق الحلم، 13 عامًا من الصبر والمثابرة لنقش أسمه بين نجوم حراسة المرمى في الدوري المصري، وصل إلي قمة الهرم خلسة لكنه عاود صعود السلم من جديد متغلبًا على كل ما مر به من إحباطات وتخلي وخذلان، يقول مصطفى:"أي شخص بيجي وقت واليأس بيدوس عليه، نصيحتي لأي إنسان بيحلم وبيسعى عشان يوصل لحلمه، أنك أوعي تتوقع أن الطريق هيبقي سهل لأنه لو كان سهل عمرنا ماكنا هنعرف أية الفرق بين النجاح والفشل".