مهاجم ريال مدريد يواجه عقوبة الحبس لانتهاكه بروتوكول كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد- (د ب أ):

وجه ممثلو الادعاء في صربيا اتهامات ضد لوكا يوفيتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لانتهاكه العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء (تانيوج) الرسمية الصربية أمس الخميس.

ويطالب المدعون بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا.

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بموجب القانون الصربي، يتعين على المحكمة الآن المصادقة على لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء.

من جانبها، أفادت محطة (آر تي إس) التليفزيونية الحكومية أن يوفيتش أتيحت له الفرصة لدفع غرامة قدرها 5ر3 مليون دينار (35 ألف دولار)، الأمر الذي كان سوف يحول دون تعرضه لمزيد من الاتهامات.

وأوضحت وكالة تانيوج أنه من المتوقع أن يكشف الادعاء تفاصيل أخرى عن قضية يوفيتش اليوم الجمعة.