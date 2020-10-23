سيرجينو ديست بعد ترشيحه للعب الكلاسيكو: برشلونة اختبار “أحببته”

أوضح الوافد الجديد على برشلونة “سيرجينو ديست” في مقابلة مع المجلة الهولندية “Voetbal”، سبب اختياره للانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي هذا العام، مشيرًا إلى الاختلافات التي وجدها بين البرسا وفريقه القديم أياكس أمستردام الهولندي.

وشارك الظهير الأمريكي اليافع في آخر ثلاث مباريات مع برشلونة أمام “إشبيلية وخيتافي” في الدوري الإسباني، بالاضافة إلى مباراة دوري أبطال أوروبا مستفيداً من غياب المخضرم جوردي ألبا بداعي الإصابة.

وقال سيرجينو ” أياكس نادٍ رائع وعظيم، لقد قضيت نصف حياتي هناك، لكن برشلونة في المستوى الأعلى. كل شيء أكبر هنا، الملعب ومركز التدريبات وطاقم العمل وكل شيء دون استثناء”.

وأضاف “بعد الدورات التدريبية، يكون هناك عشرات الأشخاص من أجلك. العديد من الأفراد المُختصين في مجالاتهم، وفي أياكس الشيء نفسه، لكن بدرجة أقل بكثير”.

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وعلى الرغم من كونه يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، كان ديست واضحًا جدًا في أنه لا يمكن أن يفوت فرصة التوقيع مع برشلونة، مؤكدًا إلى أن التواجد مع البرسا فرصة للتطور أكثر كلاعب كرة قدم وكشخص كذلك.

واستطرد الدولي الأمريكي “قد يعتقد الناس أنني ذهبت إلى برشلونة في وقت مبكر جدًا، وأنه كان عليّ الاستمرار لفترة أطول مع أياكس“.

وأنهى ديست حديثه “عندما تذهب إلى إسبانيا للعيش هناك وتتعلم اللغة الإسبانية في وقت مبكر، أفضل مما لو بقيت في هولندا، هكذا أرى الأمور، ومع كرة القدم أعتقد أنه عندما أكون في برشلونة يمكنني أن أتطور إلى مستوى معين بشكل أسرع. إنه تحد صعب لكنني أحببته”.