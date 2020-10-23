شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. سمير كمونة يقود الأهلى للتتويج بالبطولة العربية للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الدقيقة الأخيرة والأهلي يحتاج التعادل للتتويج بالبطولة العربية للمرة الأولى فى تاريخه ، نجح سمير كمونة، مدافع الأهلى السابق، فى إحراز هدف حاسم فى مرمى الرجاء البيضاوى المغربى ، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين فى الجولة الثالثه والأخيرة والحاسمة للبطولة، حيث كان الأهلى قد استهل البطولة بالفوز على الفيصلى الأردنى برباعية نظيفة سجلها “هادى خشبة وأحمد فيلكس ووليد صلاح الدين"، وسجل لاعب الفيصلى الهدف الرابع بالخطأ فى مرماه.

وفى المباراة الثانية خسر الأهلى من فريق أوليمبيك خريبيكة المغربى بنتيجة 2-3 وسجل هدفى الأحمر كل من هشام حنفى وهادى خشبة.

وفى الجولة الثالثة والأخيرة حقق الأهلى الفوز على الرجاء البيضاوى المغربى بثنائية نظيفة فى الدقيقة الأخيرة والوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثانى بدأهما سمير كمونة بضربة رأس قاتلة، وأكدها هادى خشبة بضربة جزاء احتسبت لصالح أحمد عبد المنعم “كشري”.

وحقق الأهلى اللقب للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز فى مباراتين والخسارة فى مباراة وسجل 8 أهداف ومنى مرماه بـ 3 أهداف، وحصد 6 نقاط متفوقا على أوليمبك خريبيكة المغربى صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط.