شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكليفات باتشيكو لعبد السلام بشأن حراس مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على إعداد مجموعة من البرامج البدنية والفنية لمجموعة من اللاعبين ليتم تطبيقها خلال التدريبات بصفة دورية، حيث تحدث مع عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الأبيض، من أجل تجهيز الرباعى محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحى، حراس مرمى الفريق، بأفضل صورة وتدريبهم على سرعة رد الفعل والكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء بصورة مستمرة إلى جانب ركلات الجزاء الترجيحية حتى يكون الرباعى جاهزًا فى حالة الحاجة إلى جهودهم، رغم اعتماد الجهاز الفنى بشكل أساسى على جهود محمد أبو جبل.

وخضع الرباعى محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحى لبعض التدريبات البدنية القوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، خلال تدريبات الفريق الماضية، حيث قام عبدالسلام بتدريب الرباعى على بعض الأمور الفنية خلال المران مثل التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات القوية والانفراد بالمرمى، وذلك استعدادا لخوض مباراة الرجاء المغربى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها فى الأول من نوفمبر الماضى.

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى، فى لمبراة التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء فى المغرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة كافة عناصره لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء وعبور دور نصف النهائى من أجل التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توجه به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.

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وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء غد السبت، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل، وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادى الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التى يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.

وأكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى موعدها اليوم الجمعة، كما شدد على أن المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.