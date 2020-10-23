شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد ينضم لتدريبات الأهلى بعد مواجهة المقاولون وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنتقل في الموسم الجديد للأهلي لناديه الجديد، بعد نهاية مواجهة ذئاب الجبل وبيراميدز في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري العام المقرر اقامتها نهاية شهر أكتوبر الجاري، وانتقل طاهر محمد طاهر للأهلي لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل مقابل 20 مليون جنيه بالإضافة لإمكانية إعارة 3 لاعبين لذئاب الجبل بعد نهاية الموسم.

وكشف طاهر محمد طاهر صانع كواليس مفاوضات القلعة الحمراء معه خلال فترة توقف النشاط الرياضى قبل الحصول على توقيعه، وقال طاهر: "المفاوضات مع الأهلى امتدت لسنوات بسبب تفكيري الشخصى، كنت أقدم أداء جيد وكنت أتمنى العودة إلى الاحتراف من جديد، وكان هدفى السير على خطى محمد صلاح وأبدأ فى نادى صغير ثم أستكمل مسيرتى، ولكن بعد الاصابة مع المنتخب الأوليمبى وابتعادى عن الملعب قررت التفكير بعقلانية أكثر"

أضاف: الأمر جاء بالصدفة، خلال تدريبى من المنزل مع المقاولون تحدث معى أمير توفيق ورحبت جداً بالأمر، وكان هذه المفاوضات للمرة الثالثة مع الأهلي، ولكنى فى الفترات السابقة لم أكن أفكر فى اللعب داخل مصر، من صغرى أهلاوى وكذلك أسرتى.