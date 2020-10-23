شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يُحفز شيكابالا للعودة للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفّز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالى عقب تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية، قبل تعافيه تماما من تلك الإصابة وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث وعد المدرب البرتغالى الأباتشى بالحصول على فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة، ولكن بصورة تدريجية تجنبًا لعودة الإصابة له، حيث يرفض باتشيكو فى استغلال شيكابالا كونه أحد الأوراق الرابحة داخل صفوف الفريق والتى يحتاجها فى المرحلة المتبقية من الموسم الجارى.

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى، فى لمبراة التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء فى المغرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة كافة عناصره لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء وعبور دور نصف النهائى من أجل التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توجه به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

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وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررًا إقامتها مساء غدًا السبت، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل، وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادى الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التى يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.

وأكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى موعدها اليوم الجمعة، كما شدد على أن المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.