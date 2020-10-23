عاجل بالصور | مصادر برتغالية تؤكد فوز الهلال بصفقة لوسيانو فييتو

كشفت صحيفة “ojogo” البرتغالية أن اللاعب الأرجنتيني، لوسيانو فييتو، بات على مقربة من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي خلال ما تبقى الميركاتو الصيفي 2020، بعدما رفعت إدارة الزعيم عرضها إلى مبلغ 8 مليون يورو، مؤكدة أن سبورتينج لشبونة وافق على العرض الأخير.

وقالت الصحيفة الموثوقة بحسب مصادرها “فييتو في طريقه إلى الهلال هذا الأسبوع، فبعد رفض العرض الأول، ينوي سبورتينج لشبونة قبول العرض الثاني الذي طُرح على طاولة المفاوضات بينه وبين الهلال، ووصلت قيمة العرض بما يقارب 8 ملايين يورو”.

وأضاف نفس المصدر “العرض لا يمكن رفضه رغم أن توقيت الصفقة غير جيد، لكنه مثالي ماديا لأن فييتو هو الأعلى أجرًا في سبورتينج لشبونة”.

عرض ومهلة

تحلى الهلال بالحزم في منهجه خلال هذه المفاوضات، حسب وصف الصحيفة البرتغالية واسعة الانتشار، حيث أعطى في العرض المُقدم مهلة 48 ساعة لمسؤولي سبورتينج لشبونة لاتخاذ القرار، وتمت الموافقة بالفعل على العرض.

وأوضحت الصحيفة المزيد من التفاصيل المالية، حين قالت “سيحصل اللاعب على 13 مليون يورو خلال 4 سنوات مع الفريق السعودي، وهو ما يكفي كي يتنازل عن مكانه في أحد الدوريات الأوروبية”.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سجل 8 أهداف في 35 مباراة في الموسم الماضي، لكن هذا الموسم سجل هدفًا واحدًا في 5 مباريات، وجاء هذا الهدف أمام العملاق البرتغالي بورتو.

وإذا ما غاب فييتو عن مباراة الغد ضد سانتا كلارا في الدوري البرتغالي سيعني بالضرورة تحضيره للرحيل، واستعداد الجانب السعودي لتقديمه الى وسائل الاعلام.

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واختتم المصدر البرتغالي “المفاوضات في مرحلة متقدمة جدًا مع الهلال، وبحسب مصادرنا تم الانتهاء منها عمليًا. سيتعين على المدرب روبن أموريم إيجاد بديل للمهاجم الأرجنتيني في سبورتينج لشبونة”.

وفي سياق متصل، أكدت قناة “tvi24″ البرتغالية توصل الهلال إلى اتفاق شفهي مع لوسيانو فييتو براتب ضخم، أعلى بكثير مما يتقاضاه في سبورتينج لشبونة”.

ونقلت القناة عن ثنائي التحليل البرتغالي نونو دياز وروي بيدرو قولهما أن “الهلال لديه رغبة قوية وتصميم على التعاقد مع لوسيانو فييتو. سبورتينج لشبونة لم يكن يستطيع رفض العرض المالي المغري من السعوديين”.

من هو لوسيانو فييتو؟

لوسيانو فييتو من مواليد 5 ديسمبر 1993، طوله 1.73 سم، مركزه الأساسي صانع ألعاب، من مواليد مدينة بالنيريا بالأرجنتين، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 7 مليون يورو.

انضم فييتو لسبورتينج لشبونة في 1 يوليو 2019 بعقد لمدة 5 سنوات، وكانت بدايته الكروية عام 2011 مع راسنيغ كلوب الأرجنتيني ثم انتقل إلى فياريال الاسباني عام 2014، ومنه إلى أتليتكو مدريد، ثم لعب مُعارًا مع إشبيلية وفالنسيا وفولهام الإنجليزي، وبعدها انتقل نهائيا إلى سبورتينج لشبونة عام 2019.

خلال مسيرته لعب كصانع ألعاب 168 مباراة وسجل 47 هدفًا وصنع 24 هدفًا، وكانت أفضل أرقامه الكروية مع فياريال الأسباني حيث لعب 48 مباراة وأحرز 20 هدفًا وصنع 8 أهداف.