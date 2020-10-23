شكرا لقرائتكم تخصيص قاعة في مشروع الهدف باسم الراحل عزمي مجاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي تخصيص قاعة فى مشروع الهدف الجديد ، لتحمل إسم الراحل عزمي مجاهد مدير الإعلام الأسبق بالجبلاية ونجم الكرة الطائرة بالزمالك ،بعد إقامة حفل تأبين له مساء الاربعاء الماضى، شهد حضور العديد من رموز الرياضة علي رأسهم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجدى عبد الغنى نجم الأهلى السابق وعدد من نجوم الزمالك والاعلاميين و الحكام .

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضور تأبين عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام السابق في اتحاد الكرة والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حيث أقام اتحاد الكرة تأبيناً لعزمى مجاهد تقديرا للسنوات الطويلة التي عمل فيها داخل الاتحاد، وذلك بعدما حرصت إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على تعليق لافتة كبيرة عليها صورة عزمى مجاهد بعد وفاته.

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كما حضر التأبين كلا من حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول ومحمد بركات مدير المتتخب و شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ومعتمد جمال و وائل رياض شيتوس ومحمد شوقي مدرب المنتخب إلى جانب رؤوف جاسر وكمال عبد الواحد وأسامة عبد الكريم، وذلك إضافة إلى أسرة عزمى مجاهد بالكامل وعلى رأسهم أمير عزمى مجاهد نجل الراحل وذلك بجانب عدد من نجوم الزمالك القدامى وعلى رأسهم محمود أبو رجيلة وأحمد مصطفى ومعتمد جمال وشهد التأبين أيضا تواجد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ز في جميعها ، ولم يخسر أي منها ، كما تغلب على جزيرة الورد في مباراة الذهاب .