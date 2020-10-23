شكرا لقرائتكم غزل المحلة يعدل عقد خالد عيد بعد الصعود للممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى غزل المحلة تعديل عقد خالد عيد المدير الفنى للفريق عقب صعود الفريق الى الدورى الممتاز الموسم المقبل عقب المجهود الكبير الذى قام بيه المدرب فى رحلة الصعود الى دورى الاضواء والشهرة .

على جانب أخر، استقبلت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني، المدير الفنى لفريق غزل المحلة خالد عيد بعد صعوده للدورى الممتاز هذا الموسم بعد غياب الفريق عن دورى الأضواء منذ اربع سنوات. وعرض عبد الغني على خالد عيد الانضمام ليكون عضواً بالجمعية، وهو ما رحب به المدير الفنى للمحلة وطلب ملء الاستمارة وانضمام اللاعبين للجمعية لما تقدمه من خدمات، منها علاج اللاعبين والوقوف بجانبهم فى الأزمات وتقديم لهم الخدمات وحضور المدربين لدورات تدريبية سواء داحل مصر او خارجها.

كما قدمت الجمعية درعا خاصا لـ"خالد عيد " تكريما وتقديراً له على ما قدمه مع فريق وعودته للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وفى وقت سابق، أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن طموحه في الدوري المصري الممتاز كبير ، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تدعيم الفريق بصورة قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقال عيد في تصريحات إذاعية: "نتمنى صعود الأندية الجماهيرية الكبيرة الموجودة في الدرجة الثانية، وطموحنا مع غزل المحلة كبير، نسعى إلى صناعة فريق جيد والبقاء في دوري الأضواء".

وأضاف: "نحتاج إلى دعم الفريق بلاعبين خبرات، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، قادرون على صناعة فريق جيد، لإعادة غزل المحلة إلى سابق عهده" ، حصلنا على وعد من وزير قطاع الأعمال بالدعم، بالإضافة إلى دعم الشركة لنا، ونشكر الوزير ورئيس نادي غزل المحلة، وعدونا بدعم الفريق".

Advertisements

وتابع عيد: "قد يكون هناك استثمار في نادي غزل المحلة خلال الموسم القادم، وستكون هناك خطوة إيجابية بالنسبة لنا" ، و لو حدث استثمار في الأندية الشعبية سيكون أمر جيد، لأنها تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة".

وأكمل: "نفكر في دعم الفريق بلاعبين من الأهلي والزمالك بنظام الإعارة، وهناك لاعبين آخرين أيضا".

وأردف: "نحتاج إلى حارس مرمى، والدفاع، قد نضم في مركز عنصر أو عنصرين بالكثير، أريد الحصول على لاعبين خبرات، من الوارد ضم 7 أو 8 لاعبين جدد، وأيضا لدينا عناصر مميزة في غزل المحلة كلهم لاعبين شباب في العشرينيات".

واستطرد: "يتواجد 5 لاعبين أساسيين ناشئين يشاركون مع غزل المحلة، وكان لدينا أحمد يوسف وانتقل إلى إنبي، ومحمد فخري إلى الأهلي، وإمام عاشور إلى الزمالك، ومدحت فقوسة في الإسماعيلي".