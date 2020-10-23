أنشيلوتي يعتذر لجمهور ليفربول بعد تسبب بيكفورد في إصابة فيرجيل فان دايك

اعتذر المدير الفني لفريق إيفرتون، كارلو أنشيلوتي، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عن الإصابة التي ألمت بمدافع ليفربول فيرجيل فان دايك خلال ديربي ميرسيسايد يوم السبت الماضي.

وأصيب فان دايك، بقطع في الرباط الصليبي بعد تدخل عنيف من حارس مرمى إيفرتون ومنتخب إنجلترا، جوردان بيكفورد.

وأكد أنشيلوتي في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن بيكفورد “حزين حقًا” بسبب ما حدث لفيرجيل فان دايك، لكنه نفى أن التدخل كان متعمدًا.

وأوضح أنشيلوتي “لكي نكون واضحين، نحن نأسف حقًا لإصابة فيرجيل فان دايك. نأمل أن يتعافى في القريب العاجل”.

ولن يوقع على بيكفورد أية عقوبات، حيث قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن الحادث شوهد في ذلك الوقت بعد التشاور مع حكام المباراة، بما في ذلك حكم الفيديو المساعد (الفار).

Advertisements

ووصف زميل فان ديك في ليفربول وهولندا، جورجينيو فينالدوم التدخل بأنه “غبي تمامًا”، لكن أنشيلوتي أكد أن ما حدث كان عن طريق الخطأ ولم يكن هنالك نية لإيذائه.

وأضاف المدرب الأسبق لنادي ميلان: “وصل جوردان إلى الكرة متأخرًا، لكن نيته كانت محاولة الوصول إلى الكرة فقط، ولم يكن ينوي إيذاء فان دايك”.

وتابع: “القول بأن بيكفورد تعمد الإيذاء، مبالغة كبيرة. فيرجيل يعرف ذلك جيدًا. جوردان حزين ومحبط، لقد كان اصطدامًا قويًا، ربما كان خطأ، لكن في كرة القدم يمكن أن يحدث ذلك في بعض الأحيان”.

وفي سياق آخر، كشف أنشيلوتي أن صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز سيغيب عن مباراة يوم الأحد القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ساوثهامبتون، بسبب إصابة تعرض لها في التحام مع فان دايك في المباراة الأخيرة ضد ليفربول السبت الماضي على ملعب جوديسون بارك.

كما سيغيب قائد الفريق، شيموس كولمان عن المباراة، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال الشوط الأول من مواجهة ليفربول، في حين تم إيقاف المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، بعد تلقيه لبطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف على لاعب خط وسط الريدز، تياجو ألكانتارا.