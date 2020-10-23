الإصابات لا تتوقف عن مطاردة مانشستر سيتي

واصلت الإصابات مطاردتها لوصيف الدوري الانجليزي “مانشستر سيتي” بعدما تم الكشف عن إصابة قائد الفريق “فرناندينيو” خلال مواجهة بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وشارك فرناندينيو في الدقيقة 85 في مباراة مانشستر سيتي أمام بورتو البرتغالي، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي حسمها السيتيزنز لصالحه بنتيجة 3-1.

وخرج البرازيلي المخضرم في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعد تعرضه لما بدا أنه شد في عضلة الساق، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقال المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا في هذه الصدد: “أنباء سيئة، إصابة فرناندينيو في الساق، أعتقد أنه سيغيب من 4 إلى 6 أسابيع، هذه ضربة قوية لنا في ظل عدد المباريات التي سنلعبها وعدم وجود لاعبين، لكن هذا هو الوضع”.

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من جانبه، كتب فرناندينيو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي، تويتر: “ليست بالأخبار الأفضل، لكنني سأعود قريبًا”.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا: “حان الوقت الآن للعمل والتعافي، ومع ذلك من الرائع دائمًا أن تبدأ البطولة بالفوز”.

وخاض مانشستر سيتي مواجهة بورتو، من دون نجم وسطه البلجيكي، كيفين دي بروينه، المدافع الفرنسي إيمريك لابورت، والمهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس، بداعي الإصابة.

وستتسبب هذه الإصابة في غياب فرناندينيو عن المباراتين القادمتين لمنتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022 عن مجموعة قارة أميركا اللاتينية.