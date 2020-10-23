برشلونة يستعيد جوردي ألبا في كلاسيكو الأرض

يبدو أن الظهير الأيسر “جوردي ألبا” بات على أهبة الاستعداد للمشاركة في مباراة الكلاسيكو يوم السبت المقبل أمام ريال مدريد عقب تعافيه من إصابة أوتار الركبة التي غيبته عن آخر مباراتين لبرشلونة هذا الأسبوع.

وكشفت صحيفة ماركا عن خوض جوردي ألبا لتدريبات برشلونة يوم أمس الخميس بنفس الوتيرة التي خاض بها زملائه التدريبات، لذا فإن حضوره لمباراة الكلاسيكو هذا السبت على ملعب كامب نو غير مستبعدة.

وسيتعين اتخاذ قرار مشاركة الدولي الاسباني من عدمها من قبل الخدمات الطبية في النادي الكتالوني، بالتشاور مع المدرب الهولندي رونالد كومان بعد رؤية تطوره في التدريبات اليوم الجمعة، وهو التدريب الأخير قبل موقعة كلاسيكو الأرض.

وتم استبدال جوردي ألبا في المباراة التي أقيمت ضد إشبيلية يوم 4 أكتوبر في الدقيقة 75 بسبب إصابة في أوتار الركبة في الساق اليمنى، ولم يحدد البرسا فترة غيابه في ذلك الوقت.

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وتعافى ألبا بالفعل من إصابته بعد ثلاثة أسابيع، وبالتالي تمكن من التدرب مع بقية زملائه في الفريق ما سيضطر كومان إلى تقييم مخاطرة مشاركته ضد ريال مدريد مع الأخذ في الاعتبار أنه يوم الثلاثاء المقبل ستكون هناك مباراة صعبة للغاية في دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس حيث لن يتمكن من الاعتماد على جيرارد بيكيه بسبب الإيقاف.

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