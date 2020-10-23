شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسعى للتعاقد مع دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «صن»، إن تشيلسي يسعى للتعاقد مع دينيس زكريا، لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في يناير القادم.
يأتي ذلك في ظل غياب الدولي السويسري عن مباريات مونشنجلادباخ، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة في وقت سابق.
ولم يشارك لاعب الوسط السويسري في أي مباراة، منذ ما يزيد عن 7 أشهر بسبب تلك الإصابة.
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