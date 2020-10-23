شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطيب: الزمالك الأحق بلقب أفريقيا لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الطيب المعلق الرياضي، أن نادي للزمالك هو الأحق والأجدر بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية لأنه فاز على ثاني أندية العالم الرجاء المغربي وعلى بطلي آسيا وأفريقيا.
وكتب الطيب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:ا لزمالك يستحق اللقب والبطولة عن جدارة بعد. فوزه على بطل أبطال آسيا الهلال السعودي في ملعبه وفاز على بطل أبطال افريقيا الترجي آخر مرتين الترجى في مصر وخارجها، وعلى ثانى العالم بطل الدورى المغربى الرجاء في موطنه المغرب.
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