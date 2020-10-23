شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب هوفنهايم يغادر لقاء بلجراد لظرف عائلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر فلوريان جريليتش، لاعب هوفنهايم، لقاء فريقه أمام ريد ستار بلجراد الصربي في الدوري الأوروبي، لكي يكون بجانب زوجته وهى تضع مولودها، وذلك على عكس الأسباب الأخرى التي قد تمنع اللاعبين من الاستمرار في الملعب مثل الإصابة أو الأداء غير الجيد.

وذكر هوفنهايم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر «فلوريان جريليتش خرج من المباراة لحضور ولادة طفله». وكانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي في الشوط الأول، حينما تم استبدال اللاعب بزميله ديادي ساماسكو، في المباراة التي انتهت بفوز هوفنهايم 2-0.

ومع ذلك فإن لاعب الوسط النمساوي سيتم استثناءه من اللوم، لأن النتيجة لم تكن أحد أولوياته بسبب الظروف التي مر بها أثناء اللقاء.