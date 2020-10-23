شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود انقلابا داخل كتيبة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، إن إدارة برشلونة عرضت على العديد من اللاعبين، تمديد عقودهم خلال الصيف الماضي، وتعديل الرواتب بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

وأشارت إلى أن 4 لاعبين فقط وافقوا على طلب إدارة برشلونة، ووقعوا على عقود جديدة، وهم أندريه تير شتيجن، وكليمنت لينجليت، وفرينكي دي يونج، وجيرارد بيكيه.

وأوضحت أن هناك 6 لاعبين رفضوا هذا الأمر من البداية، وهم ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا وفيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي.

وذكرت الصحيفة أن أنطوان جريزمان وافق في البداية على التفاوض بشأن اقتراح الإدارة، لكن عندما عرض المسؤولون، الراتب في العقد الجديد، تراجع اللاعب الفرنسي عن موقفه.