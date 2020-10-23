شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: باتشيكو طلب خوض مباراة الإسماعيلي بعد تأجيل مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، هو من طلب خوض مباراة الإسماعيلي في هذا التوقيت.
وأوضح مرتضى في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «باتشيكو طلب ضرورة خوض مباراة الاسماعيلي للاستعداد لمواحهة الرجاء بعد قرار الكاف بترحيل إياب نصف النهائي لأول نوفمبر المقبل».
وأتم تصريحاته: «هذا المرة لن نقول انها مؤامرة من عمرو الجنايني وهناك رضا بإقامة مباراة الاسماعيلي بالجولة الختامية للدوري يوم 26 من الشهر الجاري».
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