شكرا لقرائتكم عماد متعب: أطالب موسيمانى بتثبيت التشكيل أمام الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، بمروان محسن، مهاجم القلعة الحمراء، فى المباريات الأخيرة، قائلاً: "مروان محسن بدء يركز على وجباته الأساسية والتركيز على النواحى الهجومية والعمل على المرمى، وعدم التركيز فقط على المجهود البدنى فى مساعدة زملاءه فى تسجيل الأهداف، مضيفًا: "مروان محسن اشتغل فى المباريات الأخيرة للأهلى أمام الجونة وإنبى بشكل جيد جدًا، بتحركات صحيحة وصنع حلول لإحراز الأهداف ومساعدة زملاءه".

أضاف متعب خلال لقاءه عبر برنامج معلب أون تايم، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت: على بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تثبيت التشكيل فى مباراة الإياب أمام الوداد المغربى، التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بتقدم الأحمر بهدفين دون رد، بالدار البيضاء، قائلاً: "من الممكن أن يستعين بجونيور أجاى، كمهاجم ثانى أو مهاجم صريح، ولكن الذكاء عو البدء بنفس التشكيل للمباراة الأخيرة ووضع مروان محسن مهاجم اساسى للفريق، لا يوجد أى مانع أو داعى للتغير طالما أنه لا يوجد إصابات أو إيقافات للاعبين، ومروان محسن حظوظه أكبر من أجاى لدى موسيمانى لأن الأخير يحتاج المساحات".

تابع مهاجم الأهلى الأسبق حديثه قائلاً: "أفشة عمل مباراة أكثر من رائعة أمام الوداد فى الذهاب، ولعب فى مركزه الأساسى وكذلك أجايى، أدى بشكل جيد، وأتوقع أن يلعب أجاى تحت رأس الحربة وحسين الشحات، الذى لعب مباراة كبيرة جدًا رغم إخفاقه فى الانفراد الذى اهدره فى مباراة الذهاب أمام الوداد، مضيفًا: "صعوبة انفراد حسين الشحات هو أنه اقترب من حارس المرمى قليلاً وبالتالى الحلول أصبحت أصعب والمرمى أغلق عليه، عكس أفشة الذى تصرف فى الانفراد من بدرى ولعب الكرة سريعًا من بعيد قبل تحرك حارس المرمى"، مشددًا على أن حسين الشحات من اللاعبين المهمين جدًا وأدى موسم أكثر من رائع.