صلاح بين خمسة لاعبين محترفين في تشكيلة مصر

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القاهرة: أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام البدري ضم خمسة محترفين بينهم لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، إلى تشكيلة الفراعنة في التحضير للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة توغو ذهاباً وإياباً يومي 14 و17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المؤجل حتى العام 2022 في الكاميرون.

وشملت قائمة الاستدعاء خمسة لاعبين، أربعة من الدوري الإنكليزي الممتاز هم صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، أحمد حجازي (وست بروميتش)، محمود حسن "تريزيغيه" (أستون فيلا)، إلى جانب أحمد حسن "كوكا"من نادي أولمبياكوس اليوناني.

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وأكد مدير المنتخب محمد بركات أنه تمت مخاطبة أندية اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقاً للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتباراً من بداية الفترة الدولية المحددة بين التاسع و17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف بركات أن الجهاز الفني استقر على مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات، وينتظر انتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم في المنافسات المتبقية من هذا الموسم.

وأكد مدير المنتخب أن هناك مجموعة من لاعبي المنتخب الأولمبي ستكون ضمن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الأول، أبرزهم مصطفى محمد وأحمد أبوالفتوح وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق، ورمضان صبحي، موضحاً أن هؤلاء مرشحون بنسبة كبيرة للتواجد في قائمة المعسكر المقبل، وسيتم الإعلان عن استدعائهم بشكل رسمي بعد انتهاء كافة المباريات المحلية والإفريقية.