شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة فى الإسكندرية اليوم لحضور مهرجان رياضى و افتتاح صالات لياقة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، اليوم الجمعة ، مهرجان رياضي للمرأة بالبشاير ، وكذلك ترعة المحمودية بالإسكندرية، بالتعاون مع كل من المجلس القومي للمرأة، ولجنة المرأة باللجنة الاولمبية المصرية، والذى يأتى في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر رقم 47، والتأكيد على الدور المجتمعي للوزارة ومساهمتها في الترويج للمشروعات القومية، واهتمام الوزارة بدور المرأة وتكثيف الانشطة الخاص بالفتاة والمرأة.

من ناحية اخرى، يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة تفقدية لمديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية يفتتح خلالها صالة للياقة البدنية "جيم"، وحمام سباحة وملعب خماسي بمركز شباب أبيس.

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أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن ما تحقق بشأن النتائج الجيدة للأهلى والزمالك وبيراميدز فى بطولات افريقيا هو نتاج عمل وجهد كبير من الأندية الثلاثة الذين يمثلون مصر فى البطولات الأفريقية، مشيرا إلى دور الحكومة فى عودة النشاط الرياضى فى ظل جائحة كورونا ، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى كبير على منتخب مصر الأول الذى يستعد لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة، والمنتخب الأولمبى الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأكد صبحى دعمه الكبير واللامحدود للأندية الجماهيرية والشعبية، مع الحفاظ على تلك الكيانات من أى أزمات قد تواجهها، وأن الدولة داعمة بشكل كبير ولا محدود للمنظومة الرياضية.